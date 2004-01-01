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Водопад Ливингстона

Концерт мурманской группы

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События: Концерты.

Мурманская группа, пионеры новой волны русского мэйнстрима и панк-рока. Известность группе принесли синглы «Любви километры», «Здравствуй Новая Жизнь» и «Где Мы?» Философская роколирика, неординарный вокал певицы и мощная энергетика всего саунда группы вызывает большой интерес у слушателей.

Жанры: новая волна, хард-рок, пост-гранж, панк-рок, постпанк, поп-панк.

Rock'n'Roll music bar
26 апреля
20:00
Цены

Заказ столов по телефону: 25-75-75

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