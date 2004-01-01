Водопад Ливингстона

Мурманская группа, пионеры новой волны русского мэйнстрима и панк-рока. Известность группе принесли синглы «Любви километры», «Здравствуй Новая Жизнь» и «Где Мы?» Философская роколирика, неординарный вокал певицы и мощная энергетика всего саунда группы вызывает большой интерес у слушателей.

Жанры: новая волна, хард-рок, пост-гранж, панк-рок, постпанк, поп-панк.