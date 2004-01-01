Vocal revolution

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Cool & Jazzy – Первый обладатель премии «Ward Swingle Award» – лучшая a'cappella группа Европы, один из лучших коллективов мира, лауреат и победитель международных конкурсов и фестивалей, законодатель жанра a'cappella в России вот уже на протяжении почти 20 лет...

«В музыку группы Cool & Jazzy трудно поверить. Высочайшее, граничащее с волшебством, исполнительское мастерство, тщательно отобранный репертуар, энергия, молодость и красота исполнителей позволяет группе приводить в восторг любую аудиторию. Когда впервые их слышишь, не верится, что это – только человеческие голоса. На концерте самые пытливые зрители вытягивают шеи, пытаясь понять, где же спрятался оркестр и не звучит ли фонограмма. А на сцене – просто четверо веселых музыкантов, поющих вживую а капелла все, что угодно: от Джексона до Баха».

В творчестве Cool & Jazzy есть все: юмор, изобретательность, легкость. И не важно – исполняется ли джазовый стандарт, популярный хит или жемчужина классики, любое произведение в исполнении группы приобретает новый смысл, новые грани и sound, присущий только ей, по которому вы всегда определите – это поют «Cool & Jazzy»!