Во сне и на Яру

Автор представит 40 художественных пейзажных работ, которые были сделаны в Мурманской области и Республике Карелия. Фотографии отражают красоту и уникальность природы Севера. Каждый снимок передает чувства, эмоции, переживания и настроение автора в момент съёмки, удивляет яркими и естественными красками. Фотохудожник постарался показать красоту и гармонию северной природы в цветовых образах, в малейших нюансах света, в преломлениях, отражениях и угасаниях.

Павел Алексеев увлекается фотографией с 8 лет, является членом фотостудии «Мурманск», участником ежегодных коллективных и персональных клубных выставок, победителем Всероссийских и международных фотоконкурсов.