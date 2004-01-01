Во сне и на Яру
Фотовыставка члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева
Фотовыставка члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева
Автор представит 40 художественных пейзажных работ, которые были сделаны в Мурманской области и Республике Карелия. Фотографии отражают красоту и уникальность природы Севера. Каждый снимок передает чувства, эмоции, переживания и настроение автора в момент съёмки, удивляет яркими и естественными красками. Фотохудожник постарался показать красоту и гармонию северной природы в цветовых образах, в малейших нюансах света, в преломлениях, отражениях и угасаниях.
Павел Алексеев увлекается фотографией с 8 лет, является членом фотостудии «Мурманск», участником ежегодных коллективных и персональных клубных выставок, победителем Всероссийских и международных фотоконкурсов.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
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