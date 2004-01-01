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Во сне и на Яру

Фотовыставка члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева

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События: Выставки.

Автор представит 40 художественных пейзажных работ, которые были сделаны в Мурманской области и Республике Карелия. Фотографии отражают красоту и уникальность природы Севера. Каждый снимок передает чувства, эмоции, переживания и настроение автора в момент съёмки, удивляет яркими и естественными красками. Фотохудожник постарался показать красоту и гармонию северной природы в цветовых образах, в малейших нюансах света, в преломлениях, отражениях и угасаниях.

Павел Алексеев увлекается фотографией с 8 лет, является членом фотостудии «Мурманск», участником ежегодных коллективных и персональных клубных выставок, победителем Всероссийских и международных фотоконкурсов.

ДК им. С.М. Кирова
c 17 мая по 17 июня
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90

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