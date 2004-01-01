Внутри себя я в Питере

В этом году Санкт-Петербургу исполняется 315 лет. На выставке представлены лучшие издания о Санкт-Петербурге, его культуре, архитектуре. Здесь читатель найдет классические путеводители по городу, карту его культовых мест, издания, позволяющие посмотреть на город с совершенно разных ракурсов. На выставке каждый любитель таинственной Северной Пальмиры найдет книгу по себе.

Книга Даши Макаровой « Петербург как предчувствие» – это признание в любви великому городу. Искреннее, радостное, иногда щемящее. Только по-настоящему любящий город человек может назвать петербургское низкое, серое небо уютным. Книга написана непринужденно и свободно.

В сборнике «Санкт-Петербург. Культминимум для жителей и гостей культурной столицы» автор, известный историк Владимир Фортунатов предлагает совершить вместе с ним персональный культпоход. Из книги можно узнать: как за два с половиной часа познакомиться с основными шедеврами петербургской архитектуры, как возник и развивался город, кому и за что в Петербурге ставят памятники, какие места в городе являются самыми любимыми у горожан, как Петербург был Ленинградом и многое другое.

«Другой Петербург» Константина Ротикова – необычное произведение. Это своего рода эстетическая и литературная игра, интригующая читателя неожиданными ассоциациями, сюжетными поворотами и открытиями. Перед читателем в неожиданном ракурсе предстают не только известные, но и незаслуженно забытые деятели отечественной истории и культуры.

Книга известного петербургского писателя Даниила Гранина «Тайный знак Петербурга» объединила его статьи, посвященные истории города от петровских времен до современности, удивительной роли северной столицы в развитии русской культуры, а также портреты выдающихся деятелей культуры, науки и искусства XX века.

Книга «Рассказы о Ленинграде» Вольта Суслова включает очерки и рассказы о городе-герое Ленинграде, его истории, памятниках и людях.