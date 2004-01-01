ВнеКЛАССНОЕ чтение

Выставка книг с самыми нужными и интересными произведениями для детей

На выставке вы сможете увидеть книги из серий «Школьная библиотека», «Библиотека российского школьника», «Книги – мои друзья». Эти серии предлагают самые нужные и интересные произведения для детей, охватывают все разделы детской литературы, с которыми должен познакомиться ребенок.

Сборники для внеклассного чтения с первого по четвертый класс включают рассказы Михаила Пришвина «Хромка», «Моя родина», «Лесной хозяин»; басни Эзопа и Ивана Крылова; сказки «Девочка и разбойники» Льва Толстого и «Серебряное копытце»ПавлаБажова; стихи о родной природе Сергея Есенина и Афанасия Фета. Поучительные и веселые истории, проникнутые житейской мудростью и моралью, понятны и интересны читателям разного возраста.

Произведения, представленные на выставке, могут быть использованы для чтения в кругу семьи. Они вводят детей в мир большой литературы, формируют умения и навыки чтения, способствуют желанию читать, развитию кругозора.