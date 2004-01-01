Вместо письма

«6 февраля в концертном зале филармонии состоится мой сольный концерт. Он вдохновлён последней онлайн трансляцией, когда вы, любимые зрители, высказывали пожелания, писали в комментариях названия песен, которые особенно вами любимы, которые вы бы хотели услышать. Я старалась учесть ваши ожидания. Тогда у нас не было иного варианта увидеть друг друга, кроме как посредством пытливого глаза телекамеры. Но сейчас, при условии непосредственной человеческой встречи, я надеюсь, концерт получится по-настоящему живым и тёплым. Приходите! Я буду очень рада. Билеты в кассе Филармонии»

Екатерина Ефремова

В программе - песни Булата Окуджавы, Александра Дольского, произведения на стихи русских поэтов и собственные композиции.



Екатерина Ефремова - актриса, музыкант. Родилась и живет в городе Мурманске. Окончила Мурманский государственный педагогический университет, а затем Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Лауреат всероссийских и международных конкурсов авторской песни. С 2003 года - актриса Мурманского областного театра кукол. Ведет активную концертную деятельность , сотрудничает с музыкантами разных жанров. С 2013 г. – солистка филармонии.