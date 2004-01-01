Друзья! 4 ноября в нашей стране праздник - День народного единства! И специально к этому дню мы подготовили VI молодёжный фестиваль «Вместе» в формате ОНЛАЙН!

В течении всего дня мы познакомим вас с культурой народов, которые нас окружают, насладимся творчеством молодёжи!

Также на протяжении всего дня будет проходить викторина, победители которой получат классные призы от Молодежь51!

Это и многое другое в группе - VI молодёжный фестиваль «Вместе»! Вступай, поддержи участников и комментариями, знакомься с нашей страной ВМЕСТЕ!