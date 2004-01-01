Ограничения: 6+

Программа концерта:



Веселая карусель (Ю. Энтин)

Мир похож на цветной луг (М. Пляцковский)

По секрету всему свету (М. Танич)

Когда мои друзья со мной (М. Танич)

Голубой вагон (Э. Успенский)

Облака (С. Козлов)

Игра (Р. Рождественский)

Пропала собака (А. Ламм)

Песенка про папу (М. Танич)

Снежинки (А. Внукова)

Вместе весело шагать (М. Матусовский)

Антошка (Ю. Энтин)



Музыка - Владимир Яковлевич Шаинский

В программе звучат стихи Сергея Михалкова:

«А что у вас?»

«Мы с приятелем»

«Мой щенок»

«Котята»

«Про девочку, которая плохо кушала»

«Фома»

… и другие

Читает и поет Екатерина Ефремова

Евгений Попов - скрипка

Петр Макаров - фортепиано

Станислав Одиноков - бас-гитара