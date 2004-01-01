Вместе дружная семья

15 мая во всем мире отмечают Международный день семьи, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.

Что такое семья? Семья – это наш дом, наши родители, дети. В секретах благополучия и понимания в семейной жизни помогут разобраться издания, представленные на выставке.

Несомненный интерес вызовет книга знаменитого психолога Джона Готтмана «Мужчины и женщины с одной планеты», в которой развенчиваются мифы о семейных отношениях. Признавая факт, что создать прочную семью не просто, Готтман рассматривает семь принципов, следуя которым каждая пара сможет стать счастливой. Читателя ждут увлекательные тесты, игры и упражнения, ценные и небанальные советы.

Все родители мечтают о послушном тихом «ангелочке», любить которого – одно удовольствие! Но вместо ангелочков нам приходится сталкиваться с фанатами компьютеров и телефонов, страстными читателями комиксов и гламурных журналов. Но под любой маской они – дети, которым нужны наша любовь и терпение.

Как понять их, таких разных и непонятных? Как не порвать связующую нить? Увидеть в своем ребенке незащищенную детскую душу поможет книга педиатра, детского психолога, профессора, а также мамы и бабушки Аллы Баркан «Ультрасовременный ребенок».

С книгой Стива и Рут Беннет «365 игр для всей семьи, которые помогут отвлечь вашего ребенка от телевизора и компьютерных игр» родители смогут уделить своим детям время даже тогда, когда его совсем мало.

Надеемся, что книги, представленные на выставке, будут полезны широкому кругу читателей.