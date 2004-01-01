Влюблённый в море

29 июля 1817 года родился великий русский маринист – Иван Константинович Айвазовский.

Выставка, представленная в экспозиции музея, – дань уважения художнику, посвящение его 200-летнему юбилею.

Авторы работ – юные художники из Детской школы искусств №1 им. А С. Розанова (г. Кировск) изучали творчество Айвазовского под руководством своих педагогов: И. В. Фёдоровой, М. А. Сапуновой, О. С. Голубевой, М.А. Суетиной.

Следует отметить, что море – довольно непростой объект для изображения. Вода – материя, каждый миг меняющаяся, противоречивая, и поэтому, пожалуй, самая сложная «модель» для художника. Однако в работах Айвазовского вода оживает – играет на солнце ослепительными бликами, обрушивается на берег клоками пены, хмурится под грозовым небом. Удивляет и «водная» палитра мастера, помимо традиционных оттенков синего, изобилующая всеми существующими в природе цветами и оттенками – от ярко-красного до почти космического черного.

Несмотря на то, что авторы представленных на выставке работ не писали море с натуры, а выполняли реплики с работ Айвазовского, их художественные задачи, связанные с изображением воды и ее состояний были не менее сложны.

Возраст авторов – от 7 до 14 лет, и, пожалуй, можно сказать, что самые юные ничуть не уступают своим старшим коллегам. Сюжеты, выбранные маленькими художниками, так же разнообразны, как и сюжеты мэтра – море в штиль, радующее глаз спокойной гладью воды, страшные шторма и драматичные кораблекрушения, наглядно демонстрирующие мощь морской стихии и бессилие перед ней человека, отплытие величественных парусников и прибытие их к родным берегам.