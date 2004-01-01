Национальный филармонический оркестр России был учрежден в январе 2003 года Министерством культуры России по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. В составе НФОР объединены лучшие представители оркестровой элиты и талантливые молодые музыканты. За годы активной творческой жизни НФОР сумел стать одним из ведущих симфонических оркестров России, завоевать любовь публики и признание профессионалов в своей стране и за рубежом.

Оркестр возглавляет всемирно известный скрипач и дирижер Владимир Спиваков. Репертуар оркестра охватывает период от ранних классических симфоний до новейших сочинений современности. За 15 сезонов оркестр представил множество неординарных программ, уникальных абонементов и концертных серий, осуществил ряд российских и мировых премьер.

Подтверждая свой статус и наименование, Национальный филармонический оркестр России выступает не только в Москве, но и в различных регионах страны, прокладывая маршруты в ее самые отдаленные уголки. Во многих регионах оркестр дает и отдельные концерты, и проводит фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…».

Ежегодно НФОР принимает участие в Международном музыкальном фестивале Владимира Спивакова в Кольмаре (Франция). Оркестр регулярно гастролирует в США, Западной Европе, Японии, Китае, странах СНГ и Балтии.

Владимир Спиваков и НФОР расширяют свою дискографию, записывая несколько альбомов в год. Последний релиз сезона 2017/2018 – выход на CD оперы «Евгений Онегин» Чайковского (в главных партиях – Хибла Герзмава, Дмитрий Корчак, Василий Ладюк).

Особым направлением деятельности НФОР является поддержка талантливых молодых музыкантов, создание условий для их творческой реализации и профессионального роста.

По словам идеолога проекта, Георгия Агеева, гранты призваны помочь многообещающим артистам всецело раскрыть свой творческий потенциал и занять достойное место на отечественной и мировой сцене. Наряду с материальной поддержкой обладатели грантов получают также активное продюсерское содействие и регулярно принимают участие в различных творческих проектах обоих оркестров, возглавляемых Владимиром Спиваковым.



Иван Бессонов родился в Санкт-Петербурге. Учиться игре на фортепиано начал в шестилетнем возрасте, студент Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Класс профессора Валерия Пясецкого. Обладатель Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена (Санкт-Петербург, 2015). Лауреат международных конкурсов, в том числе Международного конкурса им. А. Рубинштейна «Фортепианная миниатюра в русской музыке»(Санкт-Петербург, 2016), Grand Piano Competition (Москва, 2016 и 2018), Astana piano-passion (Астана, 2017). Первый российский музыкант – победитель «Классического Евровидения» (Eurovision Young Musicians 2018) в Эдинбурге (Шотландия).

Дает сольные концерты, сотрудничает с ведущими мировыми дирижерами – Валерием Гергиевым, Владимиром Спиваковым, Александром Сладковским. В 2016 году представил сольную программу на сцене Мариинского театра, в 2019 – в большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Сочиняет музыку, в 2015 году дебютировал в кино как композитор.

Анастасия Кобекина родилась в Екатеринбурге в семье музыкантов. С 2012 года учится в Академии Кронберга (Германия) в классе проф. Франса Хельмерсона. В 2007 году стала победительницей Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». В 2014-м завоевала вторую премию на II Всероссийском музыкальном конкурсе в Москве. Как солистка выступала с камерными оркестрами «Виртуозы Москвы» и «Кремерата Балтика», а также Венским симфоническим, Российским национальным, Варшавским симфоническим оркестрами, с Большим симфоническим оркестром им. П. И. Чайковского, оркестром Мариинского театра, Госоркестром России им. Е. Ф. Светланова. Участвовала в различных фестивалях, в составе камерных ансамблей играла с Гидоном Кремером, Владимиром Спиваковым, Юрием Башметом. Стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Играет на инструменте Штефана фон Баера 2012 года, предоставленном Немецким фондом «Музыкальная жизнь».

Программа концерта 20 мая:

Моцарт Концерт №20 для фортепиано с оркестром ре минор, KV 466

Чайковский Серенада для струнного оркестра, соч. 48

Солист – Иван Бессонов, фортепиано

Дирижер – Владимир Спиваков

Программа концерта 21 мая:

Дворжак Концерт для виолончели с оркестром си минор, соч. 104

Чайковский Сюита из балета «Лебединое озеро»

Солистка – Анастасия Кобекина, виолончель

Дирижер – Владимир Спиваков