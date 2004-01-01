Владимир Сорокажердьев

Мурманская областная научная библиотека приглашает на презентацию двух новых книг поэта, краеведа, публициста, члена Союза писателей России Владимира Сорокажердьева – «Берёзовый сад» и «Кольский острог-город Кола». В сборник «Берёзовый сад» вошли стихи 2015-2017 гг., посвященные природе, Мурманску, размышлениям о сегодняшней жизни. Книга «Кольский острог-город Кола» будет представлена читателям уже в третьем дополненном издании. В ней автор подробно рассказывает об истории древнейшего поселения Кольской земли, о строительстве и развитии города. Издание богато иллюстрировано, содержит много фотографий, карт, графиков, рисунков.

Творчество Владимира Васильевича Сорокажердьева хорошо известно северянам. Он - лауреат Международной литературной премии им. В.С. Пикуля за книгу «Не вернулись из боя», автор 8 поэтических сборников, многочисленных книг и статей на краеведческие темы. Его произведения стали настоящими документальными бестселлерами для самых широких кругов читателей. Причина этому – обилие архивных материалов и доступный стиль изложения.

На презентацию приглашены – писатели, поэты, краеведы. О творческом пути литератора расскажут специалисты библиотеки, прозвучат стихи автора.