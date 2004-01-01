Владимир Кузьмин и группа «Динамик»

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История «Динамика» неразрывно связана с биографией легенды отечественного рок-н-ролла, звезды российской эстрады, музыканта, отдавшего профессиональной сцене 25 лет, подарившего миру более двухсот великолепнейших песен, человека, на песнях которого выросло и воспиталось несколько поколений, мультиинструменталиста Владимира Кузьмина. Фактически он и есть «Динамик», и наоборот.

Много прошло времени с тех пор, менялись составы, рождались новые песни, были взлеты и падения, но Кузьмин продолжал делать то, что ему близко. Именно поэтому его творчество всегда находило своего слушателя. Песни Кузьмина узнаются с первых аккордов - музыканта отличает своеобразная манера исполнения, свойственный лишь ему стиль. Все песни Кузьмина автобиографичны, к этой теме он прикасается бережно, осторожно и искренне. Своего рода "фирменным знаком" Кузьмина становятся баллады. Cвои лирические песни сам Владимир сравнивает с комком в горле от волнения. Они тревожат, волнуют, заставляют думать. Они как глоток чистого воздуха, свежего и бодрящего. Кузьмин имеет удивительную особенность собирать вокруг себя самых лучших высокопрофессиональных инструменталистов страны. Многие музыканты, игравшие и играющие в Динамике, имеют свои популярные сольные проекты.

В середине 1990-х годов Владимир создает свою собственную студию, в которой, за работой, проводит много времени. Он переиздает все свои старые альбомы на компакт-дисках, выпускает сборники, куда включает новые, ранее не издававшиеся песни, вместе с музыкантами Динамика записывает концертные альбомы… Он выпускает альбом «Моя подруга удача», потом «Небесное притяжение», «Семь морей», «Грешный ангел»… Каждый год Кузьмин выпускает по одному альбому, снимает клип и презентует концертную программу, с которой активно гастролирует… Он достиг того профессионализма, когда уже не может писать слабых песен, его песни неизменно занимают верхние строчки хит-парадов различных радиостанций. Кузьмин разноплановый музыкант, идя в ногу с молодежной музыкальной культурой, он экспериментирует с электронной музыкой, записывая танцевальные ремиксы своих песен.

Кузьмин продолжает плодотворно работать - есть наработки более 200 новых песен, которые ждут своего часа, написаны песни для женского проекта, не реализован проект еще одного англоязычного альбома… Так что точку в творческой биографии Владимира Кузьмина ставить еще рановато… Рок-н-ролл все еще жив!!!