Приглашаем на встречу с Владимиром Блиновым – специалистом Арктического выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин», членом Союза журналистов СССР, членом Союза писателей России. Владимир Блинов – журналист по образованию. Работал в газетах «Комсомолец Заполярья», «Полярная правда», «Водный транспорт», «Арктическая звезда». С 1993 года – в Мурманском морском пароходстве, с 1998 – на предприятии «Атомфлот», где и сегодня занимается вопросами истории и современности единственного в мире атомного ледокольного флота. Владимир Блинов – автор многочисленных публикаций в отечественной и зарубежной печати по истории отечественного флота. Издавал журнал «Притяжение Арктики», альманах «Мурманский Арктический сборник». Он – основатель и вице-президент Мурманской городской общественной организации «Ассоциация исследователей Арктики».

Встреча посвящена истории ледокольного флота, знаменитому атомному ледоколу «Ленин» и современным ледоколам. На встрече Владимир Блинов расскажет об истории ледокольного флота, будут показаны отрывки из документального фильма «Дорога в Арктику», а также представлена выставка книг Владимира Блинова из фонда Мурманской областной научной библиотеки.