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Владимир Блинов

Встреча со специалистом Арктического выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин»

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События: Встреча.

Приглашаем на встречу с Владимиром Блиновым –  специалистом Арктического выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин», членом Союза журналистов СССР, членом Союза писателей России. Владимир Блинов – журналист по образованию. Работал в газетах «Комсомолец Заполярья», «Полярная правда», «Водный транспорт», «Арктическая звезда». С 1993 года –  в Мурманском морском пароходстве, с 1998 – на предприятии «Атомфлот», где и сегодня занимается вопросами истории и современности единственного в мире атомного ледокольного флота. Владимир Блинов –  автор многочисленных публикаций в отечественной и зарубежной печати по истории отечественного флота. Издавал журнал «Притяжение Арктики», альманах «Мурманский Арктический сборник». Он –  основатель и вице-президент Мурманской городской общественной организации «Ассоциация исследователей Арктики».

Встреча посвящена истории ледокольного флота, знаменитому атомному ледоколу «Ленин» и современным ледоколам. На встрече Владимир Блинов расскажет об истории ледокольного флота, будут показаны отрывки из документального фильма «Дорога в Арктику», а также представлена выставка книг Владимира Блинова из фонда Мурманской областной научной библиотеки.

Цены

Справки по телефонам: 45-48-05; 45-28-26

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