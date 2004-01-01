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Вкусный мастер-класс

Готовим пельмени долголетия с Лян Мэнцзе!

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События: Мастер-класс.

Существует традиция приготовления «счастливого пельменя»... Когда в последний пельмень клали нечто особенное! Человеку, который съел такой пельмень, предвещалась удача. Если он находил монету  к деньгам, зелень  к веселью, перец – к любви, сахар – к сладкой жизни, тесто – к счастью.

А вы хотите приготовить свой «счастливый пельмень»? У вас появилась замечательная возможность научиться готовить традиционные «Пельмени долголетия» в компании гостьи из Китая – очаровательной Лян Мэнцзе!

Для деток будет работать аниматор, а для взрослых – наш супер ведущий Иван-сан!


Кружка - 2
14 мая
12:00 - 14:00
Цены

от 350 р.

Подробности по телефону: 26-43-32

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