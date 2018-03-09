Танцы кончатся не скоро! Карнавал, диско-цирк, свадьба или просто пивная вечеринка – музыка группы «Включай Микрофон!» неизменно вызывает ассоциации с каким-нибудь разгульным торжеством вне зависимости от содержания оного. Самая громкая ска-панк-команда Петербурга! Участники ежегодных рок-фестивалей! Настоящий «антитлен» с брегов Невы!