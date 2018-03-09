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Включай микрофон!

Концерт группы из Санкт-Петербурга

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События: Концерты.

Танцы кончатся не скоро! Карнавал, диско-цирк, свадьба или просто пивная вечеринка – музыка группы «Включай Микрофон!» неизменно вызывает ассоциации с каким-нибудь разгульным торжеством вне зависимости от содержания оного. Самая громкая ска-панк-команда Петербурга! Участники ежегодных рок-фестивалей! Настоящий «антитлен» с брегов Невы!

Rock'n'Roll music bar
9 марта
19:00
Цены

200-400 р.

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