Визит Миллионерши это очень яркий, динамичный и современный спектакль. Замечательные декорации и костюмы, великие мелодии Ф. Легара, веселые и остроумные повороты сюжета и, конечно же, любовь!

Небольшое княжество страдает от долгов и безденежья. Его посол в Париже узнаёт, что одна из богатейших фамилий княжества потеряла главу семьи. Молодая вдова стала единственной наследницей огромного состояния. Если она выйдет замуж за иностранца, её миллионы навсегда уплывут за границу.

Посол решает познакомить её с графом Данило, работающим в посольстве секретарём, но оказалось, что молодые люди были давно знакомы. Когда-то между ними возник пылкий роман. Семья Данило воспротивилась их отношениям, ведь Ганна была дочерью простого мельника. Юношу отправили в Париж, а девушка вышла замуж за престарелого миллионера.

После встречи в Париже на молодых людей вновь нахлынули, казалось бы, забытые чувства. Гордость, обиды, нынешняя разница в социальном положении создают массу невероятных интриг. Влюблённые оказываются в неординарном положении, их чувствам предстоит пройти проверку не только временем.