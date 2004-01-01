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Вивальди и Моцарт. Рождественская история

Концерт оркестра «Баренц - Камерата»

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События: Концерты.

Концерты оркестра уже много лет радуют любителей и знатоков классической музыки. Наши Рождественские встречи со слушателями давно стали традиционными, но каждый раз мы находим, чем вас удивить!

Приходите насладиться бессмертными произведениями в профессиональном исполнении наших блестящих оркестрантов.

Праздничная атмосфера и чарующие звуки – все для вас!

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