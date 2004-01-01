Viva Italia!
Вечер вина, гастрономических удовольствий и красивой музыки!
SAXAR покажет, что такое «Дольче вита» по-итальянски!
Viva, Italia! – это путешествие по стране великих певцов и музыкантов, дизайнеров и художников, оперных див и эффектных супермоделей!
Этим вечером вас ждет:
Абсолютно эксклюзивно, невозможно вкусно и необыкновенно маняще! Яркие вина от горячих итальянских мужчин в паре с юркими равиолли от нашего шефа!
Вечер вина, гастрономических удовольствий и красивой музыки! Подарите себе и своим близким незабываемый вечер в стиле VIVA ITALIA!
Вечер живой музыки