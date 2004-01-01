134730

Viva Italia!

Вечер вина, гастрономических удовольствий и красивой музыки!

0
Я иду
Ваша оценка
События: Вечеринки.

SAXAR покажет, что такое «Дольче вита» по-итальянски!

Viva, Italia! – это путешествие по стране великих певцов и музыкантов, дизайнеров и художников, оперных див и эффектных супермоделей!

Этим вечером вас ждет:

  • Показ итальянской одежды 
  • Незабываемый вокал и лучшие итальянские хиты!
  • Конкурсы и подарки от партнеров мероприятия

Абсолютно эксклюзивно, невозможно вкусно и необыкновенно маняще! Яркие вина от горячих итальянских мужчин в паре с юркими равиолли от нашего шефа! 

Вечер вина, гастрономических удовольствий и красивой музыки! Подарите себе и своим близким незабываемый вечер в стиле VIVA ITALIA!

SAXAR
8 июля
21:00

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?