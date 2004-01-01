SAXAR покажет, что такое «Дольче вита» по-итальянски!

Viva, Italia! – это путешествие по стране великих певцов и музыкантов, дизайнеров и художников, оперных див и эффектных супермоделей!

Этим вечером вас ждет:

Показ итальянской одежды

Незабываемый вокал и лучшие итальянские хиты!

Конкурсы и подарки от партнеров мероприятия

Абсолютно эксклюзивно, невозможно вкусно и необыкновенно маняще! Яркие вина от горячих итальянских мужчин в паре с юркими равиолли от нашего шефа!

Вечер вина, гастрономических удовольствий и красивой музыки! Подарите себе и своим близким незабываемый вечер в стиле VIVA ITALIA!