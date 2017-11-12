Виртуальный филиал Русского музея

Показы в Культурно-выставочном центре Русского музея

Расписание:

12.11.2017 (15:00) – Первый Российский скульптор – Федот Шубин (СПб. Видеофильм. 2007, 2002). Продолжительность 52 минуты.

12.11.2017 (16:00) – Жар-Птица Ивана Билибина (Т/к «Культура». 2006). Больше, чем любовь: Иван Билибин и Александра Щекатихина-Потоцкая. Продолжительность 1 час 18 минут.

19.11.2017 (15:00) – «Бубновый валет» в русском авангарде (Фильм 1-2. 2004). Продолжительность 52 минуты.

19.11.2017 (16:00) – Выставка «Удар кисти: «Новые художники» и некрореализм (СПб, Видеофильм, 2009) Продолжительность 26 минут.

26.11.2017 (15:00) – Гавриил Скородумов (Фильм 1-2, СПб. Видеофильм. 2004). Продолжительность 52 минуты.