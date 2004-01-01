136333

Виртуальный филиал Русского музея

Показы в Культурно-выставочном центре Русского музея

0
Я иду
Ваша оценка
События: Видеотрансляции.

08:10 – Федор Рокотов. Дмитрий Левицкий. Владимир Боровиковский. Живописец. Портретист. Иконописец В.Л. Боровиковский (СПб, Видеофильм, 2009). Продолжительность 52 мин.

22:10 – Д.Г. Левицкий. Н.А.Нелидов – история портрета, история рода (СПб, Видеофильм, 2009). Продолжительность 40 мин.

Цены

Вход свободный

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?