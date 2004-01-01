Виртуальный филиал Русского музея
Показы в Культурно-выставочном центре Русского музея
Показы в Культурно-выставочном центре Русского музея
08:10 – Федор Рокотов. Дмитрий Левицкий. Владимир Боровиковский. Живописец. Портретист. Иконописец В.Л. Боровиковский (СПб, Видеофильм, 2009). Продолжительность 52 мин.
22:10 – Д.Г. Левицкий. Н.А.Нелидов – история портрета, история рода (СПб, Видеофильм, 2009). Продолжительность 40 мин.
Вход свободный
Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино и театра