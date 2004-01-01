Виртуальная реальность

Анатолий Сергиенко – один из известнейших мастеров Мурманской области, член Союза художников СССР, заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный художник Российской Федерации. Он родился в Запорожье, там же профессионально учился живописи. Уже много лет художник живет в Североморске, и его творчество давно стало неотъемлемой частью художественной жизни Кольского края. Его работы выставляются на российских и международных выставках, находятся в музеях и частных коллекциях.

Анатолий Александрович известен как разносторонний автор, работающий во многих видах, жанрах, техниках. Выставка является подтверждением этой разносторонности. Все работы созданы с помощью компьютерных программ