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Винсент Ван Гог

Выставка из цикла выставок «С днем рождения, художник!»

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События: Выставки.

Винсент Ван Гог (1853-1890) – великий голландский художник, яркий представитель постимпрессионизма. Творческая жизнь живописца продолжалась недолго – около десяти лет, но за это время им было создано примерно 2200 произведений.

На выставке в Мурманском областном художественном музее посетители увидят две репродукции знаменитых картин Ван Гога «Цветущий сад» и «Крестьянин» из коллекции «Дар Нади Леже».

Художественный музей
c 16 мая по 16 июня
Цены

Вход свободный

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