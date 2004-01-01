Винсент Ван Гог (1853-1890) – великий голландский художник, яркий представитель постимпрессионизма. Творческая жизнь живописца продолжалась недолго – около десяти лет, но за это время им было создано примерно 2200 произведений.

На выставке в Мурманском областном художественном музее посетители увидят две репродукции знаменитых картин Ван Гога «Цветущий сад» и «Крестьянин» из коллекции «Дар Нади Леже».