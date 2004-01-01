Виноградье
Презентация документального фильма о поморских хорах Мурманской области
Презентация документального фильма о поморских хорах Мурманской области
«Виноградье» – это документальный фильм о поморских хорах Мурманской области, снятый студией «Река». Он рассказывает о фольклорном ансамбле «Поморочка» из Зеленоборского, о коллективах из Умбы, Териберки и Мурманска, о традиционной культуре поморов – народа, который издавна проживает на Кольском полуострове.
Гости мурманской «Кировки» узнают интересные моменты жизни участниц этих коллективов, познакомятся с их воспоминаниями о детстве, о жизни в давние времена в сёлах побережья и услышат неповторимые песни.
В этот день в гости во Дворец культуры приедет фольклорный хор села Варзуга – старейший коллектив Мурманской области.
Премьерный показ документального фильма «Виноградье» пройдет в рамках занятий «Школы традиционной народной культуры».
Дополнительная информация по телефону: 45-75-35, 45-43-23
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