«Виноградье» – это документальный фильм о поморских хорах Мурманской области, снятый студией «Река». Он рассказывает о фольклорном ансамбле «Поморочка» из Зеленоборского, о коллективах из Умбы, Териберки и Мурманска, о традиционной культуре поморов – народа, который издавна проживает на Кольском полуострове.

Гости мурманской «Кировки» узнают интересные моменты жизни участниц этих коллективов, познакомятся с их воспоминаниями о детстве, о жизни в давние времена в сёлах побережья и услышат неповторимые песни.

В этот день в гости во Дворец культуры приедет фольклорный хор села Варзуга – старейший коллектив Мурманской области.

Премьерный показ документального фильма «Виноградье» пройдет в рамках занятий «Школы традиционной народной культуры».