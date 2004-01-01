Виктор Васнецов – главный русский сказочник

В музеях у картин Виктора Васнецова всегда многолюдно: и детей, и взрослых притягивает удивительный, былинно-сказочный, пронизанный любовью к национальной истории мир русского художника. Кто не знает знаменитых картин «Аленушка», «Богатыри», «Иван царевич на сером волке»?

Патриот и славянофил, один из основоположников модерна, Васнецов воплотил своё видение искусства в разных сферах – живопись, театральная сценография, архитектура и дизайн, а самым грандиозным его проектом стала роспись киевского Владимирского собора.

На выставке в зале литературы по искусству представлены издания, иллюстрирующие его деятельность. Особый интерес представляет книга «Виктор Васнецов: письма. Новые материалы», изданная Российской Академией художеств. В сборнике документально освещен творческий путь художника, это помогает лучше понять особенности культуры того времени и значение для Васнецова для русского искусства. В книге «Виктор Васнецов» научного сотрудника Третьяковки Элеоноры Пастон подробно проанализированы картины, знакомые и любимые нами с детства. В книге Лидии Кудрявцевой «Художники Виктор и Апполинарий Васнецова» - рассказ для детей младшего школьного возраста о братьях-художниках Васнецовых – людях, преданных искусству и Родине.