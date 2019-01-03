Виктор Комаров - хедлайнер популярного шоу «StandUp» на ТНТ, ставший одним из первых резидентов проекта.



Бросив нелюбимую работу, Комаров сразу же приступил заниматься стендапом и выступать на "открытых микрофонах", как только они появились. В отличие от других комиков, Виктор не пытался заниматься другими жанрами юмора, так как понимал, что его настоящее призвание – это стендап.



В отличие от своих коллег, Виктор не имеет определенного амплуа и направленности шуток. Его основная тема - сама жизнь, которая будет понятна каждому. Стендап-комик рассказывает реально пережитые события в очень комичной, но при этом позитивной форме, заряжающей зрителей особой энергией.



Комаров часто шутит над собой и над слабостями собственного характера, где в каждой шутке зритель может узнать себя или своих близких. Он способен в обыденных простых вещах раскрыть новый позитивный смысл и на все бытовые неурядицы посмотреть с иронией. Один из главных козырей комика - шутить над проблемами, знакомые абсолютно каждому.



Приобретайте билеты заранее и не упустите возможность расслабиться и посмотреть на все привычные вещи через призму иронии от Виктора Комарова!