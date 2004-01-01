Виктор Комаров

Наряду с Русланом Белым, Славой Комиссаренко, Тимуром Каргиновым и Юлией Ахмедовой он стал одним из первых резидентов шоу «StandUp» на канале ТНТ. Кстати, он один из немногих участников, кто не имеет четкого амплуа и узкой тематики шуток. Виктор пишет на самые разнообразные темы, рассказывая о реально пережитых событиях, причем в очень комичной, но при этом в невероятно позитивной форме, заряжающей зрителей оптимизмом.

Сегодня шоу StandUp, выходит на лидирующие позиции в рейтинге юмористических проектов российского телевидения. Это направление довольно новое для нашей страны, но тем не менее, очень популярное. Резиденты шоу способны рассказать о простых вещах с непревзойденным юмором. В каждой шутке комика зрители отчетливо видят себя и своих друзей. Вот только на все бытовые неурядицы стендапперы помогают нам взглянуть сквозь призму иронии.