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Викинги: Эпоха завоеваний

Книжно-иллюстративная выставка

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События: Выставки.

Средневековая эпоха викингов относится к периоду VIII–XI вв., когда европейские моря бороздили смелые воины родом из Скандинавии. Однако викинги были не только воителями, но и умелыми торговцами, а также первооткрывателями. Интерес к истории викингов не угасает никогда.

На выставке представлены красочные издания о знаменитых кораблях–драккарах, об истории завоеваний Англии и открытия Америки викингами до прибытия на континент знаменитого Колумба, о бесстрашных воинах- берсерках и их необычном оружии.

Также на выставке вы познакомитесь с художественными произведениями о викингах, узнаете больше о культуре, религии, быте и нравах этих северных завоевателей.

Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

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