Викинги: Эпоха завоеваний

Средневековая эпоха викингов относится к периоду VIII–XI вв., когда европейские моря бороздили смелые воины родом из Скандинавии. Однако викинги были не только воителями, но и умелыми торговцами, а также первооткрывателями. Интерес к истории викингов не угасает никогда.

На выставке представлены красочные издания о знаменитых кораблях–драккарах, об истории завоеваний Англии и открытия Америки викингами до прибытия на континент знаменитого Колумба, о бесстрашных воинах- берсерках и их необычном оружии.

Также на выставке вы познакомитесь с художественными произведениями о викингах, узнаете больше о культуре, религии, быте и нравах этих северных завоевателей.