Видные полководцы и военачальники
Выставка изданий из цикла «ЖЗЛ - 85 лет»
Выставка изданий из цикла «ЖЗЛ - 85 лет»
За весь период существования человечества произошло множество военных конфликтов, изменивших ход истории. Успех любых боевых действий всецело зависел от опыта и сноровки военных начальников.
Кто же они, эти великие люди, принёсшие своей Родине победы в нелёгких сражениях? Это и Александр Македонский, и Дмитрий Донской, и фельдмаршал Петр Румянцев, и еще много-много ярких, выдающихся фигур, от решения которых зависели судьбы миллионов человек.
С биографиями замечательных полководцев и военачальников можно познакомиться на выставке книг, изданных в удивительно интересной серии «Жизнь замечательных людей».
Выставка к 80–летию со дня рождения В. П. Крапивина
Выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа