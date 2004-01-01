Видные полководцы и военачальники

За весь период существования человечества произошло множество военных конфликтов, изменивших ход истории. Успех любых боевых действий всецело зависел от опыта и сноровки военных начальников.

Кто же они, эти великие люди, принёсшие своей Родине победы в нелёгких сражениях? Это и Александр Македонский, и Дмитрий Донской, и фельдмаршал Петр Румянцев, и еще много-много ярких, выдающихся фигур, от решения которых зависели судьбы миллионов человек.

С биографиями замечательных полководцев и военачальников можно познакомиться на выставке книг, изданных в удивительно интересной серии «Жизнь замечательных людей».