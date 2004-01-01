Видеомост «Славянский Ход»

Культурная экспедиция отправилась от памятника Кириллу и Мефодию 17 августа 2018 года и за три недели проехала свыше 11 тысяч километров по регионам России и странам Восточной Европы. За время поездки состоялось множество встреч со старыми и новыми друзьями в Беларуси, Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговине.

Видеомост объединит участников и друзей Славянского Хода: мурманских писателей, деятелей культуры, представителей власти. В режиме видеосвязи к Мурманску подключатся деятели культуры из Сербии, Республики Сербской, Болгарии и Беларуси, дружеские отношения с которыми зародились во время Славянского хода.

Участники встречи увидят видеофильм, рассказывающий о Славянском Ходе 2018 года. Также видеомост будет посвящен Дню поэзии Заполярья, который ежегодно отмечается 30 сентября в день рождения поэта Владимира Смирнова.