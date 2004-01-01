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Видеоконцерт от ДК им. Кирова

Мероприятие посвящено 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

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События: Концерты.

Показ состоится в группе областной «Кировки» в социальной сети ВКонтакте.

В программе концерта собраны лучшие номера и зарисовки от коллективов художественной самодеятельности Кольского края.

Три долгих года в суровых условиях заполярной тундры наши солдаты, матросы и все жители Заполярного края сдерживали натиск сильного и опасного врага. Благодаря их мужеству и самоотверженности враг был остановлен на подступах к единственному незамерзающему порту и железной дороге, соединявших Мурман с центральными районами нашей страны.

Город Мурманск
23 октября
18:00

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