Видеоконцерт от ДК им. Кирова

Показ состоится в группе областной «Кировки» в социальной сети ВКонтакте.

В программе концерта собраны лучшие номера и зарисовки от коллективов художественной самодеятельности Кольского края.

Три долгих года в суровых условиях заполярной тундры наши солдаты, матросы и все жители Заполярного края сдерживали натиск сильного и опасного врага. Благодаря их мужеству и самоотверженности враг был остановлен на подступах к единственному незамерзающему порту и железной дороге, соединявших Мурман с центральными районами нашей страны.