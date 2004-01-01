Видеоконференция «Литмост»

Ограничения: 12+

Видеоконференция организована в рамках Всероссийского проекта издательства ЭКСМО «ЛитМост». Это серия встреч с популярными российскими авторами, которые проходят в студии библиотек Москвы и в формате телемоста транслируются в библиотеки всей страны.

Вадим Панов – один из наиболее известных современных российских писателей-фантастов, который экспериментирует в самых разных жанрах литературной фантастики – от городского фэнтези и киберпанка до фантастических книг для подростков. Он является обладателем различных литературных премий: «РосКон», «Звездный Мост», «Серебряная стрела», «Басткон», «Филигрань», «Созвездие Аю-Даг». В 2017 году писатель получил премию «Алиса» им. Кира Булычева за лучшее произведение детской и подростковой фантастики – роман «Ириска и звезда забвения».

В ходе видеоконференции Вадим Панов расскажет о своем новом романе «Красная угроза» и ответит на вопросы читателей. Участники Литмоста, задавшие самые интересные, по мнению автора, вопросы, получат книгу писателя с автографом.