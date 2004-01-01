Ветер перемен
Музыкальная сказка для всей семьи в одном действии в исполнении актеров Драматического театра «Комедиограф»
Музыкальная сказка для всей семьи в одном действии в исполнении актеров Драматического театра «Комедиограф»
У мурманчан и гостей города есть уникальная возможность на целый час переместиться в Лондон, где холодным английским летом на Вишневый переулок с неба спустится Леди… Совершенство!
Мэри Поппинс – прекрасная няня и настоящая волшебница поможет чете Бэнксов спасти свою семью, научиться видеть волшебное в обычном и не бояться любых перемен. А также окунитесь вместе с героями в мир детства и добра, куда всегда приходят праздник, вдохновение и немного озорства!
Режиссер: Михаил Александрович Романенко
Роли исполняют:
Джейн Бэнкс – Алиса Хаверева
Майкл Бэнкс – Иван Шуба
Мистер Бэнкс – Сергей Южаков
Миссис Бэнкс – Марина Южакова
Мисс Эндрю – Ирина Ускова
Мэри Поппинс – Юлия Романенко