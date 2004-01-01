Ветер перемен

У мурманчан и гостей города есть уникальная возможность на целый час переместиться в Лондон, где холодным английским летом на Вишневый переулок с неба спустится Леди… Совершенство!

Мэри Поппинс – прекрасная няня и настоящая волшебница поможет чете Бэнксов спасти свою семью, научиться видеть волшебное в обычном и не бояться любых перемен. А также окунитесь вместе с героями в мир детства и добра, куда всегда приходят праздник, вдохновение и немного озорства!

Режиссер: Михаил Александрович Романенко

Роли исполняют:

Джейн Бэнкс – Алиса Хаверева

Майкл Бэнкс – Иван Шуба

Мистер Бэнкс – Сергей Южаков

Миссис Бэнкс – Марина Южакова

Мисс Эндрю – Ирина Ускова

Мэри Поппинс – Юлия Романенко