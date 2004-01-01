В группе ВКонтакте Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится показ документального фильма «Весна в тундре».

Все те, кто когда-нибудь слышал о профессии оленевод, представляют себе Крайний Север и бескрайние просторы тундры. Ведь именно там чаще всего можно встретить стада северных оленей и людей, которые ими управляют, заботятся и охраняют от врагов. Именно о нелегкой работе оленеводов Севера пойдёт речь в фильме «Весна в тундре».

Фильм снят в 2008 году, руководителем Народного самодеятельного коллектива центр теле-видео искусства «Ловозерский Центр развития досуга и культуры» Владимиром Кузнецовым.