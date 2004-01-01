Тема очередной лекции – «Весна 1917 года. Процесс смены власти на Европейском Севере». Ее прочитает Дмитрий Иванович Тучков. Он рассмотрит значение Кольского Севера в экономике и политике Временного правительства, роль Севера в системе взаимоотношений с союзниками, значение Мурманской железной дороги как необходимой артерии снабжения столицы Северного фронта.

Историк представит характеристику управления Архангельской губернией весной 1917 года, нового революционного управления на местах и Кольского Севера в политической системе новой Архангельской власти.

Лектор также осветит проблемы экономического положения Кольского Севера в период Февраля 1917 года, отсутствия местной политической элиты, роль военных в сохранении системы власти на Мурмане.