Весенний каприз
Ярмарка в преддверии Международного женского дня
Ярмарка в преддверии Международного женского дня
Какой необыкновенный праздник мы отмечаем в начале весны! День 8 Марта – это праздник всех женщин Нелегко приходится в этот день мужчинам, которые хотят преподнести оригинальный подарок представительницам прекрасного пола!
На ярмарке будет представлен широкий ассотримент красивых и качественных товаров к празднику и праздничному столу, которые можно приобрести как в подарок родным и близким, так и для личного пользования.
В продаже:
женская и детская одежда, трикотаж, кожгалантерея и аксессуары, чулочно-носочные изделия, бельевой трикотаж, головные уборы и аксессуары
изделия художественных промыслов, подарки, сувениры
домашний текстиль, средства для уборки
декоративные изделия и текстиль для оформления интерьера
ювелирные украшения, бижутерия
парфюмерно-косметическая продукция
БАДы, лечебная косметика
маникюрные принадлежности
продукты питания, мёд