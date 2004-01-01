Весенний каприз

Какой необыкновенный праздник мы отмечаем в начале весны! День 8 Марта – это праздник всех женщин Нелегко приходится в этот день мужчинам, которые хотят преподнести оригинальный подарок представительницам прекрасного пола!

На ярмарке будет представлен широкий ассотримент красивых и качественных товаров к празднику и праздничному столу, которые можно приобрести как в подарок родным и близким, так и для личного пользования.

В продаже:

женская и детская одежда, трикотаж, кожгалантерея и аксессуары, чулочно-носочные изделия, бельевой трикотаж, головные уборы и аксессуары

изделия художественных промыслов, подарки, сувениры

домашний текстиль, средства для уборки

декоративные изделия и текстиль для оформления интерьера

ювелирные украшения, бижутерия

парфюмерно-косметическая продукция

БАДы, лечебная косметика

маникюрные принадлежности

продукты питания, мёд