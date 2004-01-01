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Весенний калейдоскоп

Благотворительная ярмарка

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События: Ярмарка, Выставки.

Мурманский региональный общественный благотворительный фонд «Благо Дать» приглашает горожан и гостей города принять участие в благотворительной ярмарке!

Вас ждет:

благотворительная лотерея

ярмарка изделий ручной работы

развлекательная программа

Все собранные средства с концерта пойдут на покупку тест-полосок для глюкометров нетрудоспособным диабетикам. Организатор акции: Мурманский региональный общественный благотворительный фонд «Благо Дать»

ТРЦ «Форум»
30 апреля
13:00
Цены

Вход свободный

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