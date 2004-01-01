Весеннее вдохновение

Дорогие мурманчане и гости города, приглашаем вас посетить концерт Имидж-класса «Элегия»!

Вот уже 20 лет они радуют радуют нас своими блестящими выступлениями, становятся победителями и лауреатами российских и международных конкурсов. Помимо выступлений учениц и учеников, вы сможете увидеть коллекции мурманских дизайнеров и магазинов одежды.

По поводу приобретения билетов обращайтесь по адресу Имидж-класса «Элегия» (г.Мурманск, ул. Марата, д. 30) или Кольского районного Центра культуры (г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.7).