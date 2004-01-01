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Весеннее вдохновение

Театрализованное шоу

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События: Концерты, Шоу.

Дорогие мурманчане и гости города, приглашаем вас посетить концерт Имидж-класса «Элегия»!

Вот уже 20 лет они радуют радуют нас своими блестящими выступлениями, становятся победителями и лауреатами российских и международных конкурсов. Помимо выступлений учениц и учеников, вы сможете увидеть коллекции мурманских дизайнеров и магазинов одежды.

По поводу приобретения билетов обращайтесь по адресу Имидж-класса «Элегия» (г.Мурманск, ул. Марата, д. 30) или Кольского районного Центра культуры (г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.7).

Цены

300 р.

Дополнительная информация по телефонам: 25-86-98, 8(81553) 3-52-97

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