Весеннее Nаstrоение

Пусть на Севере весна вступает в свои права позже, чем календарная, и пусть март в столице Кольского Заполярья зимний месяц, но то, что он называется весной - уже греет душу. В преддверии весны участники студии «Вернисаж» постараются создать для зрителей весеннее настроение, подарить частичку тепла, света и радость от общения с музыкой.

В концертной программе принимают участие основной состав студии и подготовительная группа. Солисты коллектива исполнят новые музыкальные композиции, которые зрители услышат впервые: «Подари улыбку миру», «Твой сон», «Любовь – волшебная страна», «Город тает на глазах» и другие.

Традиционно в концерте выступят творческие коллективы Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова: ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и цирк «Комплимент».