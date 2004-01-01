Весеннее настроение
Традиционная областная выставка цветущих комнатных растений
Традиционная областная выставка цветущих комнатных растений
Дворец встретит гостей цветущей поляной сотен фиалок, стрептокарпусов, пеларгоний, бегоний и других прекрасных растений!
Участники объединения «Многоцветие Севера» со всей Мурманской области привезут лучшее из того, что цветет в их домашней коллекции.
В рамках выставки в 14.00 состоится лекция на тему «Болезни и вредители. Профилактика и защита растений от вредителей». Коллекционеры клуба ответят на все интересующие вопросы по уходу за комнатными растениями.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-90-36
Касса Дворца: 45-43-23
Фотовыставка Российского государственного музея Арктики и Антарктики
Графика XIX века из собрания музея