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Весеннее настроение

Традиционная областная выставка цветущих комнатных растений

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События: Выставки.

Дворец встретит гостей цветущей поляной сотен фиалок, стрептокарпусов, пеларгоний, бегоний и других прекрасных растений!

Участники объединения «Многоцветие Севера» со всей Мурманской области привезут лучшее из того, что цветет в их домашней коллекции.

В рамках выставки в 14.00 состоится лекция на тему «Болезни и вредители. Профилактика и защита растений от вредителей». Коллекционеры клуба ответят на все интересующие вопросы по уходу за комнатными растениями.

ДК им. С.М. Кирова
16 апреля
11:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-90-36
Касса Дворца: 45-43-23

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