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Веселые Новогодние каникулы

Празднуем в парке отдыха «Небо»

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События: Новый год, Праздники, Спорт.

Ежедневно для всех наших маленьких гостей Снегурочки будут проводить мастер-классы, танцевальные разминки, соревнования и много-много интересных игр!

Кроме этого, для тех то постарше, наши затейники аниматоры приготовили мега-квест! По всей территории Парка! Продолжительностью целый час! А главный приз – мешок подарков!

И, конечно, дед Мороз! Весь день он будет в Парке дарить подарки и фотографироваться!
Итак, не валяйтесь на диване, приходите в Парк Небо! И получите заряд хорошего настроения на год вперед!

Небо
c 2 по 8 января 2018
11:00
13:00
15:00
Цены

Информация по телефону: 201-000

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