Веселые Новогодние каникулы

Ежедневно для всех наших маленьких гостей Снегурочки будут проводить мастер-классы, танцевальные разминки, соревнования и много-много интересных игр!

Кроме этого, для тех то постарше, наши затейники аниматоры приготовили мега-квест! По всей территории Парка! Продолжительностью целый час! А главный приз – мешок подарков!

И, конечно, дед Мороз! Весь день он будет в Парке дарить подарки и фотографироваться!

Итак, не валяйтесь на диване, приходите в Парк Небо! И получите заряд хорошего настроения на год вперед!