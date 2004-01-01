Веселый весенний концерт

Весна – время, когда природа пробуждается ото сна. Даже у нас на Севере мы чувствуем приближение тёплых деньков. Если у вас плохое настроение и даже приближение весны не радует, приходите на «Весёлый весенний концерт».

Участники фольклорного ансамбля «Потешенки», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки», ансамбля народной песни «Горенка» и вокального кружка «Цветные сны» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подготовили для мурманчан новую программу.

Участники коллективов постараются создать весеннюю атмосферу. В их исполнении гости концерта услышат русские народные песни, сказки, русские наигрыши и известные современные мелодии.