Веселый весенний концерт
Концерт ансамблей «Потешенки», «Русские потешки», «Горенка» и вокального кружка «Цветные сны»
Концерт ансамблей «Потешенки», «Русские потешки», «Горенка» и вокального кружка «Цветные сны»
Весна – время, когда природа пробуждается ото сна. Даже у нас на Севере мы чувствуем приближение тёплых деньков. Если у вас плохое настроение и даже приближение весны не радует, приходите на «Весёлый весенний концерт».
Участники фольклорного ансамбля «Потешенки», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки», ансамбля народной песни «Горенка» и вокального кружка «Цветные сны» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подготовили для мурманчан новую программу.
Участники коллективов постараются создать весеннюю атмосферу. В их исполнении гости концерта услышат русские народные песни, сказки, русские наигрыши и известные современные мелодии.
Дополнительная информация 45-17-90
Касса Дворца культуры 45-43-23
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