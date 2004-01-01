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Веселый Роджер

Веселый спектакль для врозлых и детей

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События: Спектакли.Возраст: Детям.

Это захватывающая пиратская история, во время которой персонажам предстоит путешествие к острову Людоедов в поисках сокровищ. Однако, клад найти нелегко, если у тебя на руках только одна половинка карты. Командам двух пиратских шхун – «Морским волкам» и «Морским кошкам» – предстоит настоящая проверка на прочность, в ходе которой их ждут не только невероятные открытия, но и новые верные друзья.

Рекомендовано для семейного просмотра! Спектакль подходит для зрителей от 6 лет до бесконечности. Приглашаем всех желающих от души посмеяться и встретить весну в хорошем настроении.

Лапландия
1 марта
15:00
Цены

200 р.

Телефоны для справок, брони билетов и приёма коллективных заявок: (8152) 41-17-80; (8152) 43-73-70.

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