Веселый Роджер

Это захватывающая пиратская история, во время которой персонажам предстоит путешествие к острову Людоедов в поисках сокровищ. Однако, клад найти нелегко, если у тебя на руках только одна половинка карты. Командам двух пиратских шхун – «Морским волкам» и «Морским кошкам» – предстоит настоящая проверка на прочность, в ходе которой их ждут не только невероятные открытия, но и новые верные друзья.

Рекомендовано для семейного просмотра! Спектакль подходит для зрителей от 6 лет до бесконечности. Приглашаем всех желающих от души посмеяться и встретить весну в хорошем настроении.