Веселое Новогодье

Не за горами одни из самых любимых в народе праздников – Новый год и Рождество. Новогодний праздник – это сказка, ожидание чуда и по-настоящему волшебные дни. А подготовка к празднику – ничуть не меньшее удовольствие, чем сама новогодняя ночь.

Интересные книги из фонда нашей библиотеки будут полезны всем, кто готовится к встрече новогодних праздников. Повесть Лундберга Хана «Печенье счастья» - веселая, невероятно смешная и добрая история о том, как важно оставаться собой и перестать всего бояться. В «Правдивой истории Деда Мороза» Андрея Жвалевского соединяются волшебная сказка и рассказ о реальной истории России в XX веке. В сборнике «Рождественская ночь» читатели найдут множество стихов и рассказов о празднике Рождества Христова. Елена Ракитина в книге «Мастерская новогодних игрушек» даст предпраздничные мастер-классы, благодаря которым все персонажи волшебной сказки могут поселиться и ожить у вас дома. В доброй детской сказке Софьи Прокофьевой «Подарок для Снегурочки» герои знают, что такое честь, умеют дружить и, поэтому не удивительно, что все их мечты сбываются.

Благодаря этим книгам родители вместе с детьми смогут окунуться в мир сказочных историй, прочитать и выучить новогодние стихотворения, попробовать сделать своими руками елочные игрушки и новогодние украшения.