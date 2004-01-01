Весь мир человеческих чувств

Имя Эдварда Грига – одна из первых ассоциаций, возникающих в связи с Норвегией. Величайший норвежский композитор сумел в своём творчестве как никто иной прочувствовать и донести до сердец слушателей красоту и своеобразие своей Родины.

На выставке представлены издания, посвященные жизни и творчеству Эдварда Грига. Несомненный интерес представляет сборник Эдвард Григ « Избранные статьи и письма», изданный Институтом истории искусств, а также книга известного советского искусствоведа Бориса Асафьева «Григ».

Издание норвежского музыковеда Финна Бенестада «Эдвард Григ – человек и художник» – последнее и наиболее полное исследование жизни и творчества композитора, его духовного мира. В нем опубликованы фрагменты из переписки Грига, ранее не издававшиеся воспоминания о нем, цитаты из прессы того времени. Книга великолепно иллюстрирована, дополнена нотными фрагментами из произведений.

Выставка знакомит с грампластинками, CD-альбомами, нотными изданиями основных вокальных и симфонических произведений Эдварда Грига.