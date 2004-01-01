Вертикальный километр

На горнолыжном склоне NordStar состоится праздник спорта и фитнеса! Мероприятие объединит несколько спортивных площадок, давая уникальную возможность активно отдохнуть и проявить себя в различных направлениях спорта и фитнеса:

Мастер-классы представителей фитинес-клубов города по различным фитнес-направлениям

Показательные выступления спортсменов

Массовые соревнования по жиму гири

Тест-драйв от холдинга Аксель-Групп

Гонки на беговелах от клуба «Ветерок»

Перетягивание каната

Продажа и дегустация спортивного питания

Комфортная инфраструктура

Фуд-корт

Актуальные DJ-сеты

Конкурсы и розыгрыши призов от партнеров мероприятия

Главное спортивное событие спортивного праздника пройдет в новом и необычном для нашего города формате – экстремальном забеге в гору.

Если ты тренируешься на пределе возможностей, не привык пасовать перед неожиданными препятствиями и готов проверить себя на прочность, собирай команду единомышленников или участвуй сам!

Состязание будет проходить в 2-х категориях: личное первенство и командный забег. Победители забегов получат денежные призы.

Безопасность мероприятия обеспечивается присутствием бригады скорой помощи и ЧОП.

Для участия в забеге необходимо пройти регистрацию на индивидуальный или командный забег. Положение.