Вертикальный километр

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Экстремальный забег в гору

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События: Спорт, Соревнование, Мастер-класс.

На горнолыжном склоне NordStar состоится праздник спорта и фитнеса! Мероприятие объединит несколько спортивных площадок, давая уникальную возможность активно отдохнуть и проявить себя в различных направлениях спорта и фитнеса:

  • Мастер-классы представителей фитинес-клубов города по различным фитнес-направлениям 
  • Показательные выступления спортсменов 
  • Массовые соревнования по жиму гири 
  • Тест-драйв от холдинга Аксель-Групп 
  • Гонки на беговелах от клуба «Ветерок» 
  • Перетягивание каната 
  • Продажа и дегустация спортивного питания 
  • Комфортная инфраструктура 
  • Фуд-корт 
  • Актуальные DJ-сеты 
  • Конкурсы и розыгрыши призов от партнеров мероприятия

Главное спортивное событие спортивного праздника пройдет в новом и необычном для нашего города формате – экстремальном забеге в гору.

Если ты тренируешься на пределе возможностей, не привык пасовать перед неожиданными препятствиями и готов проверить себя на прочность, собирай команду единомышленников или участвуй сам!

Состязание будет проходить в 2-х категориях: личное первенство и командный забег. Победители забегов получат денежные призы.

Безопасность мероприятия обеспечивается присутствием бригады скорой помощи и ЧОП.

Для участия в забеге необходимо пройти регистрацию на индивидуальный или командный забег. Положение.

Nord Star
17 сентября
12:00
Цены

Стартовый взнос для участника личного забега – 250 р.

Стартовый взнос для участия команды (3 человека) – 600 р.

Дополнительная информация по телефонам: +7 (906) 290-77-60, +7 (911) 316-16-19

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