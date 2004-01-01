Вертикальный километр
Экстремальный забег в гору
Экстремальный забег в гору
На горнолыжном склоне NordStar состоится праздник спорта и фитнеса! Мероприятие объединит несколько спортивных площадок, давая уникальную возможность активно отдохнуть и проявить себя в различных направлениях спорта и фитнеса:
Главное спортивное событие спортивного праздника пройдет в новом и необычном для нашего города формате – экстремальном забеге в гору.
Если ты тренируешься на пределе возможностей, не привык пасовать перед неожиданными препятствиями и готов проверить себя на прочность, собирай команду единомышленников или участвуй сам!
Состязание будет проходить в 2-х категориях: личное первенство и командный забег. Победители забегов получат денежные призы.
Безопасность мероприятия обеспечивается присутствием бригады скорой помощи и ЧОП.
Для участия в забеге необходимо пройти регистрацию на индивидуальный или командный забег. Положение.
Стартовый взнос для участника личного забега – 250 р.
Стартовый взнос для участия команды (3 человека) – 600 р.
Дополнительная информация по телефонам: +7 (906) 290-77-60, +7 (911) 316-16-19