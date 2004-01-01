Вероника Джиоева (сопрано) – народная артистка Республики Южная Осетия, народная артистка Республики Северная Осетия-Алания.



Яркая южная красота оперной певицы Вероники Джиоевой как будто создана для роли Кармен. И в этом образе она действительно чудо как хороша. Но самые знаменитые ее партии лирические – из «Травиаты», «Евгения Онегина», «Русалки»… Широкому слушателю Вероника Джиоева стала известна после того как победила во телепроекте «Большая опера». Впрочем, и без этого она была и остается одной из самых востребованных оперных певиц. Она поет в Новосибирском театре оперы и балета, московском Большом театре, петербургской Мариинке, а еще – на лучших оперных сценах мира. Вся жизнь – сплошные гастроли. «И вы знаете, мне все это очень нравится, – признается Вероника. – Прописаться в каком-то одном театре нет абсолютно никакого желания».



Родилась в Южной Осетии. В 2000 г. окончила Владикавказское училище искусств по классу вокала (класс Н. Хестановой). В 2005 г. окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию по классу вокала (класс Т. Новиченко). Посещала мастер-классы Елены Образцовой, Джоан Сазерленд, Лучано Паваротти.

С 2006 г. – солистка Новосибирского театра оперы и балета. С 2010 г. – приглашенная солистка Большого театра. Является приглашенной солисткой Большого театра Женевы, театра Ла Монне в Брюсселе, Пражской оперы, Финской национальной оперы. Выступает Оперном театре Бари, Театре Комунале в Болонье, Театре Массимо в Палермо (Италия), театре Реал (Мадрид), Гамбургской государственной опере. Сотрудничает с выдающимися музыкантами, среди них: Марис Янсонс, Валерий Гергиев, Тревор Пиннок, Владимир Федосеев, Юрий Башмет, Хартмут Хенхен, Симонa Янг, Владимир Спиваков и многие другие. Неоднократно принимала участие в фестивале современного искусства «Территория» в Москве. Выступала с концертами в Великобритании, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Австрии, Чехии, Швеции, Эстонии, Литве, Японии, Китае, Южной Корее и США. Записала альбом «Opera arias» (дирижер – Алим Шахмаметьев).

Голос Вероники Джиоевой звучит в телевизионных фильмах «Монте-Кристо», «Васильевский остров» и др.

Творчеству певицы посвящен телевизионный фильм «Зимнее соло волны» (режиссер Павел Головкин, 2010 г.). В 2011 г. Вероника Джиоева победила в телевизионном конкурсе «Большая опера» на телеканале «Культура».



