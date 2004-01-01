Верни свой 2007

Ограничения: 18+

Мы объявляем юбилейную кавер-вечеринку эмокора\металкора\дэткора образца 2007 и последующих годов!

Все желающие выступить и вернуть 2007 год - стучитесь в личку, оставляйте заявки на стене сообщества или в соответствующих обсуждениях!

Если у вас в банде не хватает певца или барабанщика - пишите в обсуждения, найдем их вместе. Если вы одинокий гитарист или басист - тоже пишите, возможно именно вас уже ищут!

Приглашаем всех свидетелей той славной эпохи вернуть педовочные черно-розовые дни хотя бы на один вечер, а молодых поклонников стиля - почувствовать атмосферу оригинальной русской школы эмо!