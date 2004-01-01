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VERBEE

Концерт молодого тхитмейкера

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События: Концерты.

VERBEE - простой парень, покоривший топ чарты и миллионы слушателей хитами: «Зацепила», «Один», «Давай взорвем».

VERBEE по праву считается одним из главных открытий в музыкальной индустрии 2019 года. В кротчайшие сроки артист завоевал лидирующие позиции в множестве чартов.

Его песни стоят на таких известных радиостанциях, как: "Like FM", "ЖАРА FM" и др. Евгений также выступает на самых масштабных мероприятиях страны, среди которых: "Маёвка 2019", "Выпускной Музыки Первого", "Hip Hop May Day" и других площадках.

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9 ноября
19:00
Цены

от 1000 р.

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