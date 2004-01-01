135911

Венский блеск

Открытие виртуального концертного зала 

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 12+
События: Концерты, Видеотрансляции.

Приглашаем всех поклонников классики на открытие Виртуального концертного зала. Это всероссийский проект Московской государственной филармонии, в котором участвуют многие города нашей страны. Первая программа называется «Венский блеск». В исполнении «Виртуозов Москвы» под управлением австрийского дирижера и скрипача Питера Гута прозвучат сочинения Иоганна Штрауса и его современников. Запись концерта будет демонстрироваться на большом экране в концертном зале филармонии. Подобные показы планируется проводить раз в месяц.

Исполнители:

Дирижер и солист – Питер Гут (скрипка, Австрия),
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

В программе:

Зуппе Увертюра к оперетте «Прекрасная Галатея»
Шуберт Три менуэта и четыре трио, D 89
Й. Ланнер Вальс «Романтики», соч. 167
Штраус-отец И. Штраус Цыганский галоп Полька «Быстрый в танцах и любви» из оперетты «Кружевной платок королевы», соч. 393 Выходной марш из оперетты «Цыганский барон», соч. 327 Вальс «На прекрасном голубом Дунае», соч. 314 Полька «Тик-так» из оперетты «Летучая мышь»
Цирер Вальс «Венские граждане», соч. 419
Йозеф Штраус Вальс «Деревенские ласточки из Вены», соч. 164 Полька-мазурка «Стрекоза», соч. 204 Быстрая полька «Без забот»
Иоганн Штраус – Йозеф Штраус
Полька-пиццикато
Эдуард Штраус Быстрая полька «Путь открыт!», соч. 45

Филармония
10 октября
19:00
Цены

Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?