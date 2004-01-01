Ограничения: 12+

Приглашаем всех поклонников классики на открытие Виртуального концертного зала. Это всероссийский проект Московской государственной филармонии, в котором участвуют многие города нашей страны. Первая программа называется «Венский блеск». В исполнении «Виртуозов Москвы» под управлением австрийского дирижера и скрипача Питера Гута прозвучат сочинения Иоганна Штрауса и его современников. Запись концерта будет демонстрироваться на большом экране в концертном зале филармонии. Подобные показы планируется проводить раз в месяц.



Исполнители:

Дирижер и солист – Питер Гут (скрипка, Австрия),

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»



В программе:

Зуппе Увертюра к оперетте «Прекрасная Галатея»

Шуберт Три менуэта и четыре трио, D 89

Й. Ланнер Вальс «Романтики», соч. 167

Штраус-отец И. Штраус Цыганский галоп Полька «Быстрый в танцах и любви» из оперетты «Кружевной платок королевы», соч. 393 Выходной марш из оперетты «Цыганский барон», соч. 327 Вальс «На прекрасном голубом Дунае», соч. 314 Полька «Тик-так» из оперетты «Летучая мышь»

Цирер Вальс «Венские граждане», соч. 419

Йозеф Штраус Вальс «Деревенские ласточки из Вены», соч. 164 Полька-мазурка «Стрекоза», соч. 204 Быстрая полька «Без забот»

Иоганн Штраус – Йозеф Штраус

Полька-пиццикато

Эдуард Штраус Быстрая полька «Путь открыт!», соч. 45